Мнение: Отмена дискет в Японии, компьютер для парализованных и недозапрет звуковой рекламы

1. Журналист смеётся над консерватизмом японцев. Власти Токио вот только сейчас отказываются от дискет, причём не добровольно, а под давлением банка:

Местные власти Токио подошли к моменту, когда им приходится отказываться от дискет, которые они десятилетиями использовали для хранения и перемещения данных.

Район Meguro планирует перевести всю работу с дискет и других физических носителей в онлайн в 2021 финансовом году, а район Chiyoda — в течение следующих нескольких лет. Локомотивом перемен выступил район Minato, который перешёл с дискет на онлайн-системы в 2019 году.

«Диски почти никогда не ломались и не теряли данные», — объясняет приверженность старомодным сменным носителям Йоичи Оно (Yoichi Ono), отвечающий за управление государственными средствами в Meguro. Информацию о выплатах сотрудникам райотдел до сих пор отправляет в банк для обработки на дискетах типоразмера 3,5 дюйма.

Эта система выжила даже после того, как сами дискеты, появившиеся в начале 80-х годов, исчезли с рынка. Дискеты можно использовать повторно, и наличие достаточных запасов позволяло не тратить время и деньги на модернизацию.

https://www.ixbt.com/news/2021/10/25/rukovodstvo-rajonov-tokio-planiruet-otkazatsja-ot-ispolzovanija-disket-v-blizhajshie-gody.html

Лично я, будучи айтишником, над японцами смеяться не буду. Во-первых, у нас в России очень многое завязано на бумажные документы, а это куда как более древние технологии, чем дискеты. Во-вторых, скорость бюрократического механизма ограничивается не технологиями передачи данных, а налипшим на шестерёнки мусором. Я лучше раз в год пошлю по почте бумажный отчёт в пять строчек, чем буду каждый квартал заполнять в интернете глючную форму на 120 позиций.

Наконец, вопросы безопасности тоже никто не отменял. Интернет и корпоративные сети сейчас настолько дырявы, что я уже ностальгирую по дискетной эпохе, когда возможности хакеров были серьёзно ограничены.

2. Классический Терминатор был из серии Т-800, а этого пациента учёные обозначили как Т5.

Парализованного мужчину 65 лет научили водить воображаемой авторучкой по воображаемой бумаге. Подключённый к его мозгу нейрошунт расшифровывал траекторию пера и переводил её в буквы. Скорость письма составила 90 символов в минуту, то есть столько же, сколько и у здоровых мужчин его возраста, которые набирают текстовые сообщения на смартфонах:

https://nat-geo.ru/science/human/mozgovoj-implant-perevel-mysli-paralizovannogo-cheloveka-v-tekst-s-tochnostyu-94/

Когда технологию доработают, парализованные люди смогут почти полноценно пользоваться компьютером: переписываться с друзьями, комментировать блоги, играть в компьютерные игры. Здоровые люди, в свою очередь, стали ещё на шаг ближе к покупке полноценных интерфейсов мозг-компьютер, которые, как уже ясно, вполне реальны технически.

3. ФАС пишет, что звуковая реклама запрещена — в том случае, если громкоговоритель установлен стационарно. Прикручен к зданию, например:

https://fas.gov.ru/documents/687968

…с 25.08.2021 распространение звуковой рекламы, которая распространяется с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах любых зданий, строений, сооружений, в том числе на территориях всех без исключения городских парков, набережных, уличных ледовых катков, иных спортивных площадок, пляжей, городских ярмарок, не допускается вне зависимости от заключенных гражданских-правовых договоров на распространение рекламы, а также вне зависимости от уровня громкости такой рекламы…

Меня удивляет такая мягкость. А как же вредители, которые носят громкоговорители на шее? А как же паразиты, которые клянчат мелочь или продают свою дрянь в вагонах? Я вижу тут явную недоработку наших депутатов.