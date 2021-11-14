Олег Асмус – Личное мнение

Читаю вчера выдержки из интервью новенькой девушки Гарика Бульдоговича Харламова и думаю: всё, кирдык Кристинке. Снова ночь не спать — думать, где взять мужика?

Эта, новенькая и хорошенькая, говорит, что ржала с Гариком до слёз на площадке, Смеялись, шутили. На том и сошлись.



Фото: Соцсети

И что бы вы думали? В сливных Телеграм-каналах сегодня с утра свежайшая новость: у Асмус — мужик!

Нашли какого-то актёра, я даже фамилию не запомнила. Пишут, что вместе с ним Кристинка ездит на дачу, снимают на мотоцикле видео.

Радуются. Поют. Пляшут. В общем, отжигают.

Лица мужчины, как будто он Олег Волочков, естественно никто не видел. Через недельку, если вдруг что-то пойдёт не так, Асмус легко опровергнет слухи.

И в самом деле, ведь она ничего никому не говорила! Что за домыслы, какой-такой мужчина-актёр у меня? Нету.



Фото: Соцсети

К чему это я? Да вот всё думаю: да, актриса Кристина, скажем прямо, не очень. Но всё равно что-то делает, где-то снимается, сисечки её внимательно рассмотрела вся страна в кинофильме.

Казалось бы, ну чего ты так маешься-то, бедная? Достигла уже своего потолка — зачем тебе нужно, чтобы все знали, что у тебя есть мужик?

Что ты, без мужика — несостоявшаяся? Вот прям совсем-совсем? Обязательно нужны штаны рядом, чтобы не чувствовать себя обделённой?

У бывшего мужа — новые отношения. Счастлив человек, смеётся, похудел — порадуйся за него!

Неужели у вас там соревнование в Инстаграме? Стоит ли так надрываться, доказывая, что и ты — востребованная мужчинами женщина?

Зачем?!

Кристиночка, открою тебе большую тайну: наличие отношений не делает тебя лучше. Как и их отсутствие — хуже.

Пока Гарик Бульдогович наслаждается жизнью, бывшая жена тратит жизнь, чтобы доказать, какой у неё есть мужик!

У вас есть мужик? Как он влияет на полноту вашей жизни — в лучшую, худшую сторону?

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