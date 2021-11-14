 

В России создадут закрытые территории для невакцинированных граждан – Рослаг

14.11.2021, 19:51, Разное
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В ходе совещания в Роспотребнадзоре приняли решение о создании территорий для граждан, не прошедших курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

– Очень важно ограничить контакты невакцинированных. Поскольку есть чёткое мнение, что вакцинация в России носит исключительно добровольный характер, мы не можем вынудить людей делать прививки, при этом не можем игнорировать данные по количеству заражённых. Поэтому мы просто обязаны ограничить контакты привитых с непривитыми, в то же время соблюсти конституционные права граждан, – заявили в Роспотребнадзоре.

Федеральное агентство по делам труда и перевоспитания (Рослаг)При содействии Минобороны и Минстроя на базе бывших трудовых лагерей и на депрессивных территориях будут организованы жилые массивы. Для этих целей военные готовы передать общежития и бараки, в отдельных регионах под жилые помещения будут переоборудованы заброшенные помещения сельскохозяйственного назначения.

Также поручено предусмотреть рабочие места для невакцинированных граждан трудоспособного возраста. Предполагается их задействовать в сельском хозяйстве. Минобороны поручено организовать еженедельный подвоз продовольствия на территории не реже одного раз в неделю. Все территории будут ограждены колючей проволокой под напряжением. Ответственным за охрану поселений назначено Федеральное агентство по делам труда и перевоспитания (Рослаг).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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