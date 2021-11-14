 

“Ситуация может коснуться нас”. Данилов сообщил, что в Беларуси находится 16 тыс. нелегальных мигрантов

14.11.2021, 19:50, Новости дня
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“Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом – это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе”, – отметил Данилов.

По его информации, на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

“Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования”, – подчеркнул Данилов.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2387029461430992

Он добавил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, отмечает пресс-служба СНБО.

Глава СБУ Баканов сегодня после совещания в Луцке заявил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе.

Диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов, при попытке попасть на территорию Украины из Беларуси – будут уничтожены. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считаютщего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО Украины министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

Монастырский отметил, что в 2022 году Украина планирует построить границу с Россией и Республикой Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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