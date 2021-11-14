Мнение: Парадокс вакцинации

За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 823 новых случаев заражения коронавирусом. За эти же сутки скончались 1219 человек с COVID-19.

Не понимаю, почему люди не хотят вакцинироваться?

Потому что не доверяют власти? Хотя, судя по опросам и результатам выборов Госдумы, народонаселение и Путину доверяет, и «Единую Россию» поддерживает. В том же Татарстане, где «Единая Россия» по итоговым протоколам получила 79% при явке 79%, казалось бы, что и вакцинированных должно быть не менее 79%. Но этого нет и в помине, вакцинированных в республике меньше половины. И это притом, что среди тех, кто не поддерживает «Единую Россию», тоже много вакцинированных.

К примеру, мой 85-летний отец не сторонник «Единой России». Но вакцинировался. Мне тоже совершенно несимпатична «Единая Россия». Но я еще в феврале сделал первый укол, второй – в марте, с апреля у меня вполне приличный уровень антител.

В августе снова сделал тест на антитела. Их снова оказалось вполне приличное количество:

А вчера пошел на ревакцинацию. Был выбор между Спутником и Спутником-лайт. Выбрал нормальный полноценный Спутник.

Почему я решил пройти ревакцинацию? Потому что считаю, что хуже не будет… А первая вакцинация все-таки уберегла меня от заражения коронавирусом, хотя моя работа и мой образ жизни предполагают огромное количество контактов с людьми, среди которых, конечно же были, есть и будут уже зараженные коронавирусом…

Фотография отсюда

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