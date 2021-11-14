 

Трое отказавшихся вакцинироваться сотрудников «скорой» в ЕАО заразились коронавирусом

14.11.2021, 19:38, Разное
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В городе Облучье Еврейской автономной области трое ранее отказавшихся вакцинироваться сотрудников «скорой» заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения в инстаграме.

В публикации говорится, что 17 сотрудников станции скорой помощи прошли осмотр у терапевта и инфекциониста, трое из них получили положительный анализ на COVID-19, им оформили листы временной нетрудоспособности.

Ранее коллектив сотрудников станции скорой помощи в Облучье, состоящий из 15 человек, в полном составе написал заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Главврач станции «скорой» объяснил, что нежелание прививаться связано с тем, что никто из врачей не заболел коронавирусом несмотря на многочисленные контакты с инфицированными. К сотрудникам «скорой» из Облучья присоединились коллеги из населенного пункта Пашково, которые считают вакцину непроверенной.

Через несколько дней сотрудники СМП отозвали заявления об увольнении.

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Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО, предприятия региона обязаны до 15 ноября 2021 года иммунизировать от COVID-19 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Это касается в том числе и медиков. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

Источник: Новая газета



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