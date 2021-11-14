Помогут лимон, яблочный уксус и кокосовое масло: как справиться с перхотью с помощью домашних средств

Перхоть является достаточно неприятным состоянием, с которым сталкиваются многие люди. Это очень сильно беспокоит, особенно если проблема повторяется часто. Белые чешуйки перхоти, которые падают с волос, могут вызывать беспокойство. Именно поэтому нужно постараться как можно быстрее принять соответствующие меры.

Можно избавиться от перхоти самостоятельно, используя для этого хорошие натуральные средства. Вот несколько таких средств.

Яблочный уксус

Уксус является хорошим натуральным средством, которое используется для борьбы с перхотью. Содержащиеся в его составе кислоты помогают не только улучшить состояние кожных покровов головы, но и самих волос.

Лучше всего для этого использовать яблочный уксус, так как он имеет более мягкий запах, чем столовый. Кроме того, это средство отличается высоким содержанием витамина Е, что делает его хорошим антиоксидантом.

Яблочный уксус помогает поддерживать кожные покровы головы в хорошем состоянии, удаляя перхоть и укрепляя пряди. Кроме того, это средство придает волосам красивый и здоровый блеск.

Уксус обладает сильными восстанавливающими свойствами, благодаря чему препятствует образованию перхоти. Причиной такого заболевания является грибок, а уксус обладает фунгицидными свойствами.

Чтобы уберечь свои волосы от перхоти, нужно еженедельно просто ополаскивать волосы уксусом. Необходимо влить 2 ст. л. этого средства в стакан горячей кипяченой воды, дать остыть и ополаскивать пряди приготовленным раствором.

Кокосовое масло

Это хорошее средство, которое помогает бороться с перхотью, но при его применении нужно помнить о том, что кокосовое масло не может справиться с причиной проблемы. То есть оно не оказывает никакого влияния на микроорганизмы, провоцирующие образование перхоти, а также не обладает фунгицидными свойствами.

Именно поэтому применение кокосового масла помогает только убрать косметическую проблему, но не является средством для лечения. Маска против перхоти помогает глубоко увлажнить кожные покровы, значительно уменьшая шелушение.

Кокосовое масло обладает сильными увлажняющими свойствами, нормализует состояние кожных покровов, питая их. Кроме того, волосы на ощупь становятся гладкими и мягкими.

Лимон

Лимонный сок является эффективным средством против перхоти. Однако нужно помнить о том, что рН кожи все время меняется и это средство дает краткосрочные результаты.

Кислотность лимонного сока обеспечивает защитный барьер от микроорганизмов, провоцирующих перхоть. Можно смешать его с солью, чтобы усилить эффект средства.

Сок 1 лимона и 2 ст. л. соли нужно смешать с 1 ст. теплой воды, а затем втереть в кожу головы. Через 10 минут ополоснуть волосы и промыть мягким шампунем.