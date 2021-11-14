 

Мнение: Перспективы Су-75

14.11.2021, 19:22, Разное
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7216366.html
Озвученные в рамках авиасалона Дубай-2021 перспективы Су-75 Checkmate.

Первые построенные машины – 2022-й год (сборка первых машин уже началась в Комсомольске-на-Амуре, соберут несколько машин для испытаний).
Первый полет – 2023-й год (2024-2025-й – принятие решение о постановке на вооружение и включение в гос.оборонзаказ?)
Серийное производство – 2026-й год.
Варианты производства – пилотный и беспилотный.
Экспортный потенциал – 11 стран (пока по данным "Рособоронэкспорта" конкретных предложений из-за рубежа нет).

Источник: Colonel Cassad



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