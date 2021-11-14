 

Сборная РФ уступила Хорватии путевку на ЧМ-2022

14.11.2021, 19:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФутболисты сборной РФ проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).

Таким образом, потерпев поражение, РФ на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, информирует «Чемпионат.com».

В десяти матчах сборная РФ набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую, а Федор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Ранее сборная РФ одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».



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