 

Киев решил построить укрепления на границе с Белоруссией

14.11.2021, 19:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКиев построит укрепления на слабых местах пяти смежных с Белоруссией областей, сообщил корреспондент телеканала «Украина 24» по результатам закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Луцке по ситуации на границе Белоруссии и ЕС.

«Министр МВД в который раз отметил, что уже в следующем году Украина будет усиливать границу с Белоруссией: а в слабых местах пяти смежных областей построит специальные укрепления», – приводит слова корреспондента РИА «Новости».

Министр внутренних дел страны Денис Монастырский рассказал, что «там будут временные сооружения, которые будут размещены. Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции».

Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова проходит в украинском Луцке, в нем принимают участие министры, главы областных госадминистраций, а также приглашены послы Литвы и Польши, сообщила пресс-служба СНБО.

Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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