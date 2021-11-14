Дмитрий Демушкин победил на соревнованиях по скоростной колке чурок

Глава поселка Барвиха Московской области Дмитрий Демушкин занял первое место на общероссийских соревнованиях по скоростной колке чурок.

Турнир состоялся в рамках аграрного форума России, проходившего в Республике Коми. Участникам нужно было за 1 минуту разрубить на две части как можно больше березовых поленьев. Демушкин стал лучшим в дисциплине, опередив около пятисот соперников. Ему удалось справиться с 21-й чуркой, тем самым установив новый мировой рекорд.

«Колка – испокон веков традиционное занятие сельских мужчин. Это не только их жизненная необходимость, но и физическая закалка, а также тайный азарт подготовить дрова на зиму быстрее соседа. Наше соревнование как раз и нацелено на то, чтобы уже открыто посостязаться с профессиональными дровосеками со всей страны и реализовать свой спортивный интерес», — рассказал один из организаторов форума.

Дмитрию вручили кубок «золотой топор» и подарили три телеги неколотых чурок.

«Еще только перебравшись из Москвы в Барвиху, я стал вливаться в хозяйственную жизнь и самостоятельно готовить все необходимые ресурсы. Но процесс колки дров меня настолько втянул, что я даже стал бесплатно помогать местным бабушкам и дедушкам. Собственно говоря, поэтому за меня и проголосовали на выборах главы поселения. И эту победу я посвящаю именно жителям Барвихи», — поделился Демушкин.

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