Мнение: Ужесточение автоштрафов, велосипедизация армии и велодорожки в США

1. В России продолжают поднимать штрафы для автомобилистов и вводить новые. Вот какие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируются в ближайшее время, если новый вариант кодекса будет утверждён:

https://lenta.ru/news/2021/11/11/shtraff/

40 000 рублей обойдется водителю неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время преследования.

Еще одним «дорогостоящим» нарушением станет езда в нетрезвом виде с ребенком в салоне, за это полагается наказание в размере до 50 тысяч рублей и лишение прав.

Минюст в новом КоАП планирует полностью отказаться от применения такой меры для автомобилистов, как административный арест. Поясняется, что такое смягчение связано с гуманизацией законодательства и дороговизной такого наказания для бюджета.

Также вводится процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством. Она будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД (например, остановлен нетрезвым за рулем), до решения суда. Сейчас запрета водить машину нет.

Кроме того, проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. Среди них — управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав) и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).

Меры, возможно, оправданные, но вряд ли они существенно повлияют на общую ситуацию. Чтобы добиться резкого сокращения смертности на дорогах и устранения пробок, следовало бы задуматься о таких вещах, как общее ограничение скорости в городах, по примеру Парижа, до 30 км/ч в центре, а также о штрафах для обочинщиков:

https://olegmakarenko.ru/2225332.html

2. Австралийские кавалеристы переходят с мотоциклов на велосипеды:

https://nplus1.ru/news/2021/10/20/ebikes

Разведчики из австралийской легкой кавалерии приступили к испытаниям электровелосипедов. Как сообщает Elecrek, этот транспорт обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными мотоциклами. Электровелосипеды гораздо тише и меньше весят, поэтому их легче грузить в транспортные машины. Кроме того, если батарея вдруг сядет, солдаты смогут использовать педали.

Австралия не имеет сухопутных границ с другими странами, поэтому устраивать велосипедные вторжения или забрасывать через границу группы диверсантов-велосипедистов у австралийцев вряд ли получится. Разве что они додумаются до велосипедистов-десантников.

3. «Их нравы». Американский велосипедист пытается ехать по велодорожке, но не может, так как другие американцы плотно забили её запаркованными автомобилями:

https://twitter.com/nolemonnomelon/status/1453072195882782734

Это к вопросу «зачем нам нужны велодорожки». На мой взгляд, совершенно не нужны, ибо велосипедам место в парках, в лесах и на стадионах. Улицы следует оставить для пешеходов, общественного транспорта и личных автомобилей.