Российский ученый опроверг версию о формировании надежного иммунитета к коронавирусу после ОРВИ

Российский ученый-вирусолог Алексей Аграновский недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул темы формирования у человека иммунитета против коронавируса. В частности, медик опроверг мнение о получении устойчивой защиты к SARS-CoV-2 после перенесенных простудных заболеваний.

Отправной точкой комментария специалиста стала информация, обнародованная учеными, представляющими Университетский колледж Лондона. Британские коллеги Алексея Аграновского провели исследование, на основании результатов которого заявили, что перенесенные человеком простудные заболевания или грипп могут существенно усилить сопротивляемость организма к коронавирусу. Однако, со своей стороны, российский эксперт напомнил, что главным фактором формирования иммунитета к SARS-CoV-2 является повышение уровня Т-клеток, и этот процесс играет ключевую роль. “Это компонент системы клеточного иммунитета, которая распознает поступающий антиген, запускает уничтожение поврежденных клеток и стимулирует клетки иммунной памяти. Происходит сложная цепочка защитных реакций. Однако, думаю, что в ответ на простуду активация Т-клеток будет давать лишь небольшую защиту от заражения коронавирусом”, – пояснил доктор биологических наук.

К слову, медик отнесся с определенного рода скептицизмом к выводам ученых из Великобритании. Дело в том, что выводы последних еще не были подтверждены должным образом, а COVID-19 в целом все еще не является полностью изученным вопросом с научной точки зрения. В пример вирусолог привел прошлогодние выводы зарубежных коллег об особой эффективности против ковида прививок от туберкулеза, однако по сей день такая гипотеза так и не нашла достаточного подтверждения. Резюмируя, он призвал не возлагать больших надежд на перенесенные грипп, ОРВИ и другие простудные заболевания как на залог обеспечения достойной защиты от SARS-CoV-2. “Единственная хорошая защита от коронавируса – это вакцинация”, – уверенно добавил Алексей Аграновский.

Источник: riafan.ru