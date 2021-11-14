 

Доктор Мясников развенчал ряд мифов о пользе некоторых продуктов в профилактике заболеваний

14.11.2021, 19:04, Разное
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Популярный телеведущий и врач Александр Мясников недавно в рамках своей авторской программы пояснил о нюансах профилактики некоторых распространенных заболеваний. В частности, эксперт опроверг несколько ложных убеждений о большой пользе определенных продуктов, а также назвал реально эффективные составляющие пищевого рациона.
Отправной точкой комментария специалиста стали давно существующие убеждения населения о большой эффективности некоторых продуктов в профилактике ряда заболеваний. В частности, бытует мнение, что черника и препараты из неё значительно улучшают зрение. Однако доктор Мясников отметил, что данный продукт никоим образом не влияет на улучшение зрительных функций человека, хотя и является неплохим сопутствующим средством в борьбе с аритмиями, гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его мнению, является ошибочным суждением и польза холодца при лечении болезней суставов. “Наивно думать, что коллагены рассосутся, попадут в кровь, минуют печень и соберутся в вашем колене”, – обосновал свою позицию медик.

Также нецелесообразной практикой назвал врач и употребление мёда в качестве целевого средства при лечении язвы желудка, поскольку последнее является инфекционным заболеванием, вызванным бактериями Helicobacter pylory, поражающими слизистую оболочку желудка и вызывающими ожог стенок соляной кислотой. В качестве настоящей альтернативы Мясников назвал доступные медицинские препараты – пантопразол и омепразол.

Впрочем, ведущий упомянул и о существовании действительно полезных профилактических продуктов питания, к которым отнес куриный бульон, значительно облегчающий протекание респираторных инфекций, а также чеснок и орехи. Наиболее же эффективным составляющим рациона он назвал брокколи. “Самый полезный продукт. Содержит железо, флавоноиды, помогает бороться с атеросклерозом, официально относится к противораковым, снижает риск развития злокачественных опухолей, снижает холестерин”, – аргументировал свою точку зрения Александр Мясников.

Источник: smotrim.ru



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