 

“О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер”. Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.

14.11.2021, 18:56, Новости дня
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На 39-летней певице надето длинное черное платье с разрезом сзади, массивные золотистые украшения и черная парка с позолоченным декором. На сайте бренда указано, что такая куртка стоит €4,8 тыс.

“Люблю этот стиль и люблю Францию”, – подписала ролик Лобода.

Видео набрало почти 400 тыс. просмотров и больше 400 комментариев.

“Дорого-богато”, – написал в комментариях alex_sherbina.

“О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер”, – считает orkhideia945.

“Курточка, наверное, тяжелее вас”, – заметила vitalina11.

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A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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