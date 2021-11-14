Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

“Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега [лидер оппозиционной партии “Дроа”] Элене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием – перевести Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику”, – сказал Киркитадзе.

Кроме Киркитадзе, голодовку начали Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

Оперный певец Паата Бурчуладзе также заявил о намерении объявить голодовку в поддержку Саакашвили. Об этом он написал 14 ноября в Facebook.

“Я нахожусь за границей и отсюда наблюдаю за тем ужасом, который происходит в Грузии, еще сложнее. Поэтому я решил, что завтра выезжаю в Грузию. Я принял твердое решение, что сразу после приезда объявлю голодовку до тех пор, пока третий президент не будет переведен в мультипрофильную клинику”, – написал Бурчуладзе.

https://www.facebook.com/paata.burchuladze/posts/4593992717306250

Хоштария 3 ноября объявила голодовку. “Я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику”, – заявила она.

С аналогичным требованием выступил кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии “Стратегия Агмашенебели” Ираклий Гогуадзе. Свою голодовку Гогуадзе проводит перед зданием парламента Грузии.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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