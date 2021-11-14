“Будут уничтожены нашими подразделениями”. В ВСУ пообещали не допустить в Украину диверсантов под видом мигрантов из Беларуси

“В настоящее время подразделения ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями”, – говорится в сообщении.

14 ноября этот пост удалили.

В воскресенье в военном подразделении ВСУ, предназначенном для действий в лесной и болотистой местности, уточнили в Facebook, что военнослужащие бригады ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов.

“Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть”, – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/61opebr/posts/1316485898821639

Контекст:

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находится 15 тыс. беженцев. Более того, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз, отметил 11 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

10 ноября на брифинге после заседания СНБО Украины министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

Монастырский отметил, что в 2022 году Украина планирует построить границу с Россией и Республикой Беларусь.

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