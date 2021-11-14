Загадочный сливовый или горячий кофейный: темная помада для разных оттенков кожи (как подобрать)

Поздняя осень вносит коррективы во внешний облик прекрасных женщин. Наряжаясь в многослойные уютные наряды, примеряя стильные головные уборы, вам хочется сделать свое лицо более ярким. Легче всего преобразиться с помощью помады глубокого оттенка. Но как не потеряться в многообразии выбора? Рассказываем о том, как подобрать темную помаду в зависимости от оттенка кожи.

Простой тест на определение тона кожи

Чтобы определить оттенок кожи, достаточно провести простой тест. Возьмите лист белой бумаги для печати на принтере и приложите его к лицу. Важно предварительно удалить остатки тонального средства, пудры, хайлайтера и прочих косметических средств. Теперь взгляните в зеркало и попробуйте сравнить свою кожу с белым листом.

Если вам кажется, что лицо приобрело золотистый или желтоватый тон, ваша кожа имеет теплый оливково-золотистый оттенок. Если на лице преобладают розоватые или красноватые тона, вы имеете холодный оттенок кожи. Существует и третий вариант – нейтральный. Это когда при поднесении листа к лицу кожа не меняет оттенка.

Поиск лучших оттенков помады

Когда вы определили натуральный оттенок кожи, вы можете приступать к поиску идеального косметического средства. Для оливкового, золотистого или желтоватого тона лучше всего подходят теплые лиловые, малиновые, вишневые и бордовые оттенки помады. Все эти тона больше походят на летний ягодный микс с вкраплениями теплых оттенков.

Обладательницы холодного розоватого оттенка кожи могут быть более радикальными в своем выборе. Конечно, наиболее очевидным вариантом являются помада прохладного розового цвета. Также очень хорошо для зимнего макияжа подойдут ягодные оттенки с преобладанием синего: ежевика, черника, брусника, слива.

Благородный кофейный оттенок идеально подходит для светлой кожи. Какао с молоком, капучино, кофе с молоком, бежево-коричневый и горький шоколад обладают холодным подтоном. Поэтому все они могут быть использованы в макияже женщин с розовым оттенком лица.

Если вы не уверены в результатах эксперимента или являетесь обладательницей нейтрального тона кожи, тогда обратите внимание на универсальный красный оттенок. При желании вы можете поэкспериментировать с фиолетовой помадой.

Способы нанесения

Многие модницы предпочитают пользоваться матовыми стойкими помадами, которые в течение дня не собираются в уголках губ и не расплываются по контуру. Но если вы хотите использовать обычную помаду, делать это нужно с помощью плоской кисточки. Так средство будет распределяться более равномерно. При нанесении помады губы следует держать плотно сжатыми.

Теперь возьмите сухую бумажную салфетку и зажмите ее между губами. Это избавит ваш рот от излишков помады в центральной части. При желании после этого шага вы можете освежить цвет с помощью кисти. Если вы не хотите, чтобы губы “плыли”, пользуйтесь контурным карандашом. Оттенок средства выбирайте тон в тон с помадой либо чуть светлее. Контур губ не долен выделяться.

Некоторые советы

Если вы хотите сделать так, чтобы темная помада не диссонировала с остальным макияжем, используйте ее же вместо румян. Так ваше лицо приобретет гармонию и баланс цвета.

А вот от яркого макияжа глаз лучше отказаться. Используйте нюдовые тени, хайлайтер, карандаш и щеточку для бровей, аккуратные стрелки и тушь для ресниц.

Если вы никогда раньше не пользовались яркой помадой, начните стилистические эксперименты с тона, который на два оттенка темнее естественного тона ваших губ. Когда вы найдете идеальный оттенок, выбудете чувствовать себя более уверенно.