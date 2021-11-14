Британия приготовила 600 спецназовцев на случай вторжения РФ на Украину

Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.

Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.

«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.

По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.

В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину.

До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».