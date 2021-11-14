На поставленных в Китай российских товарах обнаружили коронавирус

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14.11.2021, 18:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти северо-восточного китайского города Хэйхэ в ходе проверки обнаружили образцы COVID-19 на упаковке ряда товаров, импортированных из России, сообщили в городском центре по контролю и профилактике заболеваний.

В сообщении говорится, что в субботу в ходе проверки на одном из складов города, на котором хранились импортированные из РФ продукты питания, на внешней упаковке нескольких товаров выявлены образцы COVID-19, передает РИА «Новости».

На сайте центра сообщили, что коронавирус был обнаружен на упаковке шоколадных вафель одного из российских производителей, печенья, желейных конфет, а также сухого молока. При этом в ходе проверок упаковок товаров в местах их реализации результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

Городские власти призвали жителей, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.

В сентябре таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой.



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