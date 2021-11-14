Видео: Кризис в Белоруссии: главное

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14.11.2021, 18:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинС белорусской стороны границы в ЕС пытаются прорваться несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Польша привела войска в состоянии наивысшей готовности. Британия направила воинский контингент на помощь полякам. Ответственной за острый гуманитарный кризис и политический конфликт между Минском и Брюсселем пытаются выставить Россию.

Теги: 

Белоруссия
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Польша
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Евросоюз
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мигранты
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Дмитрий Бавырин



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