Видео: Кризис в Белоруссии: главное

С белорусской стороны границы в ЕС пытаются прорваться несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Польша привела войска в состоянии наивысшей готовности. Британия направила воинский контингент на помощь полякам. Ответственной за острый гуманитарный кризис и политический конфликт между Минском и Брюсселем пытаются выставить Россию.

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Дмитрий Бавырин