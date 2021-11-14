“Чуть светлее Кардашян”. Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос

“Я хочу поменять цвет волос”, – предупреждает Никитюк в первом ролике. На следующем видео она показывает светло-коричневую краску, которую ей наносят на ее светлые волосы. “Цвет детского извержения”, – произносит телеведущая и добавляет, что “будет шатенкой, чуть-чуть светлее” американской модели и актрисы Ким Кардашян.

На последних роликах Никитюк позирует уже с новым цветом волос, темно-русым, и новой укладкой.

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Скриншот: lesia_nikituk / Instagram



Скриншот: lesia_nikituk / Instagram



Скриншот: lesia_nikituk / Instagram



Скриншот: lesia_nikituk / Instagram



Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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