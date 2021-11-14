Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку

Для поездки артистка выбрала эффектный и дерзкий образ: черное кожаное мини-платье, которое дополнила черными ботфортами по ноге и колготками в сеточку.

Сверху певица набросила черно-белое пальто в принт “гусиная лапка”. Волосы Джамала оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

“Сначала нам не удалось арендовать машину, потом – попасть на вулкан. Но ведь мы не из пугливых. После завтрака рискнули отправиться в Помпеи у подножия вулкана. И не ошибись. 3,5 часа нереальной прогулки по старому городу! Кстати, здесь в античном театре когда-то давала концерт Pink Floyd”, – поделилась она впечатлениями.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе “Евровидение 2016”. Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа “1944”.

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