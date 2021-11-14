 

СБУ принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе – Баканов

14.11.2021, 18:02, Новости дня
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“Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу”, – заверил Баканов.

По его словам, СБУ в пределах своих полномочий применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер. Спецслужба с Нацполицией и Госпогранслужбой создает совместные мобильные группы для работы в приграничных районах.

По мнению Баканова, Украине удастся противостоять проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В связи с возможным наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси украинскую границу будут дополнительно защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, граница обозначена, но самого сооружения – границы – нет, поэтому поставлена задача в ближайшее время ее построить. Глава МВД отметил, что определено около 10 участков, где возможен поток нелегальных мигрантов к украинской границе. “Там же будут усиливаться в первую очередь пограничники, Нацгвардия, полиция”, – сказал глава МВД Украины. Кроме того, в областях, граничащих с Беларусью, планируют провести обучение подразделений территориальной обороны, подчеркнул Монастырский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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