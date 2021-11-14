QR-код заменит фотографию в российских паспортах нового образца

Федеральная миграционная служба (ФМС) представила образец паспорта гражданина Российской Федерации, которые россияне начнут получать в апреле следующего года.

Главным отличием от прежней версии стало отсутствие в паспорте фотографии владельца, которую заменил Единый регистрационный QR-код. Данный QR-код содержит не только идентификационную и биометрическую информацию о владельце, но и данные о сделанных прививках, о службе в армии и других жизненно важных аспектах.

Паспорт нового образца заменит ряд устаревших документов, таких как СНИЛС, военный билет, сертификат о вакцинации от COVID-19 и водительское удостоверение. К 2025 году планируется произвести полную замену паспортов граждан на паспорта нового образца, а с 2028 года посещать театры, рестораны, метро и другие общественные места станет возможным только с QR-кодом в паспорте.

– Эксперимент с ковидными сертификатами прошёл успешно. Россияне ходят в кафе и рестораны по QR-коду, и это ни у кого не вызывает нареканий. Москвичи вообще к этому привыкли, и показывают сертификат просто по привычке, даже когда их не спрашивают. Мы решили, что лучше иметь один универсальный документ, чем множество никому не нужных бумажек, – считает замглавы ФНС Георгий Мендель.

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