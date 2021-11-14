 

Боррель оценил возможности Минска по перекрытию газа в Европу

14.11.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.

Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Кто не работает, тот не ест — Дания ужесточает свою миграционную политику

31.01 / Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, где случилась первая вспышка коронавируса

20.09 / На участках с камерами машиной управлял водитель депутата, но Трухин мог пересесть за руль – глава полиции Киева Выговский

05.09 / Названы необходимые для употребления осенью продукты

08.02 / Пропавшую петербургскую школьницу нашли в квартире подозреваемого в педофилии

05.10 / “Новая почта” запускает собственную авиакомпанию

17.09 / Байден поручил Керри провести встречу по климату с Россией и Китаем

11.07 / Партия Санду назвала избирательную кампанию в Молдавии грязной

13.06 / Королева Великобритании посвятила в рыцари разработчиков вакцины AstraZeneca против COVID-19

28.12 / Военного задержали в США по обвинению в убийстве троих человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика