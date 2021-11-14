 

ЕС решил выдать российским болельщикам на ЧМ-2022 по футболу цифровые COVID-сертификаты

14.11.2021, 17:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБолельщики из РФ смогут бесплатно получить цифровые COVID-сертификаты Евросоюза для прохода на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Хорватии, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Российские болельщики бесплатно получают цифровые COVID-сертификаты Евросоюза и проходят на стадион. На сектор зашло уже более 200 человек», – пояснили в службе коммуникаций РФС, передает ТАСС.

В пресс-службе Хорватского футбольного союза сообщили, что россияне смогут посетить матч в Сплите только при наличии цифрового COVID-сертификата Евросоюза. При этом получить их можно при предъявлении действующего сертификата на английском языке о полной вакцинации препаратами, зарегистрированными в Евросоюзе, а также «Спутником V». Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровые COVID-сертификаты Евросоюза, их выдача проводится рядом со входом на один из секторов стадиона в Сплите.

Ранее стал известен состав сборной РФ в игре против Хорватии, капитаном в матче отборочного турнира ЧМ-2022 стал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Напомним, сборная РФ одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ 2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

После девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная РФ имеет в своем активе 22 очка и занимает первое место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20).



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