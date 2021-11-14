Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии

Подразделения украинских силовиков обстреляли подконтрольную самопровозглашенную Луганскую народную республику населенные пункты Южная Ломоватка и Червоный прапор из 152-миллиметровой артиллерии, применение которой запрещено Минскими соглашениями, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено», – сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские силовики в воскресенье в 15.10 (совпадает с мск) открыли огонь по населенным пунктам Южная Ломоватка и Червоный прапор, используя арторудия калибром 152 миллиметра. «Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется», – отметил офицер СЦКК.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки два раза нарушили перемирие в Донбассе.