Фармаколог Кожанова рассказала о влиянии цинка и витаминов C и D на профилактику COVID-19

Специалист Ирина Кожанова высказалась о приеме витаминов в целях профилактики. Цинк и витамин С не оказывают положительного влияния на течение коронавируса.

На данный момент в мире существует только один официальный документ об исследованиях влияния витаминов С, D и цинка на профилактику от вируса. В нем хоть как-то расписана дозировка и правила приема веществ при разных состояниях пациентов. Однако фармаколог Кожанова считает, что это все очень неточно, так как исследования проводились в спешке в связи с быстрым распространением болезни. Врачи не знали, как и чем лечить недуг, поэтому стали использовать витамины и микроэлементы.

В соответствии с документом, который разработан учеными из медицинской школы Вирджинии, для профилактики и лечения COVID-19 применяются разные дозировки витаминов С, D и цинка. Недавно исследователи доказали, что цинк не оказывает положительного влияния на болезнь, витамин С также не демонстрирует особых результатов. Есть случаи уменьшения тромбоза среди больных, принимавших некие дозы витамина С. Однако эффект очень временный и нестабильный.

Доказано лишь положительное влияние применения витамина D при коронавирусе. Ирина Кожанова считает такое лечение очень рациональным, так как низкий уровень данного соединения увеличивает риск заражения и возникновения осложнений при COVID-19.

Источник: by.tsargrad.tv