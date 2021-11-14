Интервальное голодание помогает побороть воспаление

Ученые из США доказали полезность интервальной диеты. Такое голодание помогает бороться с воспалениями.

Интервальная диета подразумевает периодические циклы голодания и приемов пищи. При этом можно не только потерять вес, но и помочь организму бороться с воспалением. Ученые из Intermountain Healthcare обнаружили повышение в крови белка гелектина-3 при таком типе питания. Это вещество напрямую связано с развитием воспалительного процесса в организме.

Во время эксперимента 36 из 72 пациентов питались по типу интервального голодания, а остальные – привычно. У всех участников был повышен уровень ЛПНП, что является метаболическим синдромом диабета 2 типа. Исследования продолжались 26 недель, после чего исследователи обнаружили у первой группы испытуемых увеличение титра гелектина-3. На фоне этого у них уменьшились инсулинорезистентность и метаболический синдром. Доктор Бенджамин Хорн уверен, что интервальное голодание стимулирует организм бороться с воспалительными процессами.

Источник: www.medikforum.ru