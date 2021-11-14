Полиция открыла уголовное производство после обстрела Невельского

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14.11.2021, 17:08, Новости дня
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

“В результате обстрела повреждены девять домов, три из которых полностью разрушены. На место происшествия выехало руководство полиции Авдеевки для предоставления местным жителям помощи”, – отметили в полиции.

Обстрел произошел в 1.30. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежной.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщал минимум о четырех поврежденных домах.

“При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал”, – написал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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