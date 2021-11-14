Мужчина, который помог похищенной в США девушке, заявил, что сделал это не из-за жеста из TikTok

50-летний Дэвид Айзек сказал, что позвонил в полицию после того, как на шоссе увидел в авто девушку, которая говорила “Помогите мне”.

“Я не узнал жест. Она дважды сказала “Помогите мне”. Думаю, она даже просила набрать 911… Похоже, она плакала. Я обогнал несколько машин. Она все время высовывала четыре пальца в окно [жест о помощи]”, – сказал он.

На прошлой СМИ сообщали, что девушке удалось спастись благодаря популярному жесту из TikTok, который означает просьбу о помощи при домашнем насилии. Канал отмечает, что в офисе шерифа округа Лорел не ответили на просьбу о комментариях.

Однако неизвестно, звонил ли в полицию кто-то еще, кроме Айзека.

Контекст:

Девушку объявили пропавшей без вести 2 ноября. Как она исчезла, неизвестно, но с похитителем – 61-летним Джеймсом Гербертом Бриком – она проехала несколько штатов.

Мужчина отвез подростка к своим родственникам в Огайо. Но когда те поняли, что девушка несовершеннолетняя и объявлена в розыск, он уже уехал. Брика арестовали и отправили под стражу с залогом в $10 тыс. Когда следователи осматривали его вещи, нашли на телефоне фото несовершеннолетней сексуального характера.

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