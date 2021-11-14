“Зато теперь не будут спрашивать: “Когда дети?” Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
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На видео она танцует возле Дантеса, лежащего на диване. В какой-то момент певица хочет прислониться к супругу и случайно бьет его коленом между ног.
“Когда Влад Дантес просит снять TikTok на его песню, но ты не знаешь, как отказать”, – подписала она ролик.
@nadyadorofeeva Когда @vladimirdantes * Грустные танцы – Vladimir Dantes
Забавной ситуацией певица поделилась и в Instagram Stories. Позже она опубликовала одну из реакций ее подписчика на случившиеся.
“Зато теперь не будут спрашивать: “Когда дети будут?” – написал фанат.
Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Контекст:
Дорофеева и Дантес (настоящая фамилия Гудков) женаты с 2015 года. Детей у супругов нет.
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Гудков в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
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