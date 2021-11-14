Бутусов: Польша усиливает границу бойцами ТРО, а Украина направляет на границу с Беларусью сводные отряды курсантов военных вузов

Польша усиливает границу бойцами ТРО, а Украина направляет на границу с Беларусью сводные отряды курсантов военных вузов.

По данным источников “Цензор.Нет”, на границу будут направлены сводные отряды курсантов из состава вомьси высших учебных заведений. Граница большая, ничем не защищенная, в случае наплыва нелегальных мигрантов кому-то надо их ловить по лесам. Вооружение не выдается, средствами защиты и зимней формой обеспечены, применение курсантов в каких-либо опасных ситуациях не планируется. Сейчас на границе с Беларусью обстановка спокойная, у родителей нет повода для беспокойства.

Однако в современной войне любой не военный кризис может стать подготовительным этапом к началу внезапных боевых действий, и потому возникли вопросы на будущее:

1. Для экстренных действий на границе и усиления охраны приграничных районов у нас должны применяться оперативные части Госпогранслужбы, Нацгвардии, Войска территориальной обороны ВСУ, у всех этих структур есть оперативный резерв. Численность Нацгвардии около 50 тыс. человек, не считая оперативного резерва, например. Почему тогда на практике в условиях очень простого кризиса отсутствуют мобильные резервы на границе? Почему ресурсов на вызов резервистов нет, а ресурсы на сборы курсантов находятся?

2. Отсутствие постоянной готовности. Резерв является оперативным, если он постоянно находится в готовности к действию. Наши силовые структуры не имеют в своем составе частей, готовых к быстрому развертыванию. Текущие проблемы объясняются просто – “вот придет война, тогда и доукомплектуем и подготовим”. А в кризисах остро необходимы резервы легкой пехоты. В оборонном планировании нужна плановая работа, а не импровизации, восьмой год уже идет война.

3. Будут ли направляться на границу отряды курсантов 11 высших учебных заведений МВД? Такой информации нет, а это было бы логично. МВД заявило, что планирует разослать вызов всем участникам добровольных обществ содействия полиции, которые за последние десятки лет получили удостоврение и право на ношение резинострелов. Интересно посмотреть, кого удастся найти, и скольких людей реально лишат права на ношение травматического оружия из-за неявки на охрану границы.

4. Польша в ходекризиса на границе направила на усиление госохраны подразделения Погранстражи, Войска польского и два батальона территориальной обороны. Общая численность – свыше 12 тыс. человек. Из них военнослужащих ТРО около 1 тыс. Плюс восемь тысяч военнослужащих ТРО приведены в состояние повышенной боевой готовности. Штатные беспилотные разведчики войск ТРО сосредоточены для контроля границы днем и ночью. Курсантов учебных заведений полякам присылать на границу не приходится.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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