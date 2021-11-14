 

«Русские витязи» приняли участие в летной программе в Дубае

14.11.2021, 16:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПилотажная группа «Русские витязи» продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа, парный, одиночный и встречный пилотаж на истребителях Су-30СМ в ходе летной программы на Dubai Airshow 2021.

Экипажи «Русских витязей» на новейших истребителях Су-30СМ показали посетителям авиашоу зрелищные элементы, в частности, «зеркало», «роспуск» и «колокол», передает ТАСС.

Летчики продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка», «вираж» на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Кроме того, они осуществили проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Особенным было то, что «витязи» летали над павильоном, где ранее в тот же день состоялась зарубежная премьера Checkmate – истребителя пятого поколения. Летчики «Витязей» же демонстрируют высший пилотаж на Су-30СМ и Су-35С – самолетах четвертого поколения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Кроме того, в Дубае Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября.



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