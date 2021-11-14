 

В Комсомольске-на-Амуре начались работы по строительству нескольких Checkmate

14.11.2021, 16:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРаботы по строительству нескольких истребителей пятого поколения Checkmate одновременно начаты на заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что серийное производство Checkmate начнется в 2026 году.

«Первый полет истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, серийное производство – в 2026 году», – рассказал Слюсарь.

Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.

Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.



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