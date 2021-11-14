 

Вучич прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

14.11.2021, 16:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСербия поблагодарила Россию за возможность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Предстоящая встреча будет уже 19-й по счету за последние семь лет, сообщил президент страны Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы, конечно, между собой разговариваем в регионе. А с великими лидерами нужно время. Но я сейчас в 19-й раз встречусь с президентом Путиным. Представьте, президент Путин 19-й раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние семь лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией. Бесконечная ему благодарность за это, мы очень ценим», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, для Сербии очень важна каждая встреча с Путиным.

«Я знаю, что президент Путин выделит час, может, чуть больше времени. Но для нас это означает больше, это дни-дни, много дней подготовки. И мы понимаем все, и огромное спасибо за время, которое он находит, и за уважение, которое он проявляет к нашей стране», – добавил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.



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