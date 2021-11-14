 

Британские эксперты спрогнозировали будущее пандемии COVID-19

14.11.2021, 16:28, Разное
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Эксперты прогнозируют широкое распространение вируса с сезонными осложнениями. Людям придется научиться жить с коронавирусом еще много лет.
В Сети появилась информация о просочившихся документах, согласно которым COVID-19 признали «эндемической» болезнью. Британцы считают, что болезнь будет циркулировать как грипп, всплески заболеваемости ожидаются в холодные времена года. Есть надежда, что вакцинация поможет приобрести «устойчивое состояние» и количество тяжелой формы болезни значительно снизится.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании достигла пика в июле. В то время за день выявляли 54674 тысячи заболевших, этот показатель оставался высоким примерно три месяца. Также в документах упомянули, что всегда нужно быть готовыми к экстренной ситуации. Предполагают, что проблемами будут новый штамм, задержки с вакцинами и другое.

Есть много сценариев развития событий с COVID-19: «быстрое прощание», «разумный наихудший случай», «долгое прощание» и другие, но никто на самом деле не знает, сколько еще предстоит бороться с пандемией.

Источник: www.mk.ru



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