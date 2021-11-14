 

В Нидерландах прошли протесты после введения частичного карантина

14.11.2021, 16:26, Новости дня
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В Гааге полиции пришлось применить водомёты для разгона протестующих, вышедших на стихийный митинг после объявления о введении частичного карантина по всей стране, пишет France 3. Как отмечает телеканал, правительства Нидерландов и Австрии возвращаются к санитарным ограничениям из-за роста заражений коронавирусом.

После объявления премьер-министра о новом частичном карантине, который вступит в силу в Нидерландах сегодня вечером, они (нидерландцы. — ИноТВ) вышли на улицы Гааги, чтобы выразить своё возмущение. Полиция применяет водомёты, чтобы разогнать демонстрантов, не согласных с возвращением санитарных ограничений по крайней мере на три недели.

МАРК РЮТТЕ, премьер-министр Нидерландов: Все гостиницы, супермаркеты и другие жизненно важные магазины будут закрыты с 20 до 6 часов утра.

В стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19: за 24 часа зафиксировали свыше 16 тысяч новых заражений, что превзошло рекорд 2020 года. Тем не менее 82 процента населения страны полностью прошло вакцинацию, а масочный режим снова стал обязательным, главным образом в магазинах.

ЖИТЕЛЬ НИДЕРЛАНДОВ: Я не уверен, что от этих частичных ограничений будет толк. Все должны две недели сидеть на карантине.

В Австрии рост заражений также вызывают тревогу: каждый день — 10 тысяч новых случаев. Правительство намерено ввести карантин для непривитых людей, завтра парламент примет решение. В стране 65 процентов населения получили обе дозы вакцины — эта цифра ниже среднего показателя по Европе.

ЖИТЕЛЬНИЦА АВСТРИИ: Я думаю, что этот карантин то, что надо, потому что люди должны пройти вакцинацию. Ситуация не улучшится без вакцинации. Это то, что надо сделать.

В столице Австрии — Вене — из-за резкого роста заболевших с понедельника начнут прививать детей 5—11 лет.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.



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