Вдова экс-мэра Кривого Рога записала обращение после трех смертей в семье за три месяца. Она говорит, что никто из ее семьи не планирует самоубийство

“В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством”, – говорит она.

Павлова рассказала, что у нее новый газовый котел, новая и в хорошем состоянии электропроводка, в машине исправны тормоза и ездит она аккуратно.

“Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере. Еще раз повторю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: krnews.ua / YouTube

Контекст:

О смерти Константина Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин “Сайга”) лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривали несколько версий смерти политика, а потом назвали основными самоубийство или доведение до самоубийства.

18 октября в собственной квартире мертвым нашли родного брата Павлова Андрея. Полиция открыла уголовное производство по статье об убийстве.

По информации правоохранителей, за день до смерти умерший жаловался на проблемы со здоровьем. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Павлова-младшего наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем, сообщили в полиции.

10 ноября в Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего Константина Павлова.

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