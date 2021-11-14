 

Вдова экс-мэра Кривого Рога записала обращение после трех смертей в семье за три месяца. Она говорит, что никто из ее семьи не планирует самоубийство

14.11.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством”, – говорит она.

Павлова рассказала, что у нее новый газовый котел, новая и в хорошем состоянии электропроводка, в машине исправны тормоза и ездит она аккуратно.

“Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков и никогда не был на учете в наркодиспансере. Еще раз повторю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: krnews.ua / YouTube
Контекст:

О смерти Константина Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин “Сайга”) лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривали несколько версий смерти политика, а потом назвали основными самоубийство или доведение до самоубийства.

18 октября в собственной квартире мертвым нашли родного брата Павлова Андрея. Полиция открыла уголовное производство по статье об убийстве.

По информации правоохранителей, за день до смерти умерший жаловался на проблемы со здоровьем. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Павлова-младшего наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем, сообщили в полиции.

10 ноября в Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего Константина Павлова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Словакия пожаловалась на «экологическое загрязнение» при «советской оккупации»

25.05 / МАГАТЭ и Иран продлили договорённость о мониторинге на ядерных объектах на месяц

07.06 / Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО

16.08 / В США заявили о готовности заключить с Россией двустороннюю сделку по разоружению

18.07 / Пострадавшего от взрыва у станции метро “Шулявская” прооперировали

06.11 / В РФ за сутки выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса

01.08 / В Музее исторических ценностей Украины открылась выставка, на которой представлена золотая пектораль

03.09 / «ВКонтакте» запускает фирменный почтовый сервис «VK Почта»

26.10 / В Индии подросток продал жену и купил себе обед и смартфон

31.07 / Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика