 

Греф посоветовал победителям всероссийских олимпиад осваивать профессию робота

14.11.2021, 15:51, Разное
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Наиболее востребованной и высокооплачиваемой на рынке труда к 2030 году станет профессия робота.

Об этом заявил генеральный директор ПАО “Сбербанк” Герман Греф в ходе встречи с победителями всероссийских олимпиад по физике и математике.

Греф посоветовал победителям всероссийских олимпиад осваивать профессию робота– Знаете, хобби может быть у человека любое – от рыбалки до путешествий, но чтобы на него заработать нужно хорошо трудиться. А что любят сегодня работодатели? Чтобы работники чётко и беспрекословно выполняли поставленную задачу. И тут вообще не важно, в какой отрасли занят человек. По сути работодателю нужны роботы и минимальный штат людей, которые их обслуживают, хотя прогресс не стоит на месте и, возможно, технический персонал заменят другими роботами. Поэтому не столь важно, какие у вас достижения сегодня, важно, что будет завтра. В идеале вам нужно учиться и стать такими же роботами, то есть людьми, которые молча выполняют свои задачу без выходных и больничных. От этого в прямом смысле слова будет зависеть ваше будущее, – пояснил Греф.

Глава Сбербанка вручил участникам встречи сертификаты на бесплатное обучение в школе финансового учреждения по направлениям “Сотрудник-робот” и “Оператор колл-центра”, а также предложил льготные условия по ипотеке для их семей под 25% годовых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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