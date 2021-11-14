Захарова прокомментировала намерение ВСУ уничтожать мигрантов

На Украине, военные которой пообещали убивать мигрантов в случае прорыва границы, уже научились уничтожать людей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина – не Россия, це Европа», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Военные на Украине заявили, что лица, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией, не попадут на территорию страны и будут уничтожены.

Польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.

Кроме того, полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.