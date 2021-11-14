Вучич оценил военное сотрудничество между Россией и Сербией

Военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, сообщил президент страны Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия-1».

«Много раз мы получали помощь и поддержку – бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из России, и много всего», – цитирует его РИА «Новости».

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».

Ранее Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии.