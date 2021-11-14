 

Вучич оценил военное сотрудничество между Россией и Сербией

14.11.2021, 15:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, сообщил президент страны Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия-1».

«Много раз мы получали помощь и поддержку – бронетехнику, танки, причем это современные танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идет военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна. Самолеты, истребители, вертолеты и многое другое. У нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из России, и много всего», – цитирует его РИА «Новости».

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».

Ранее Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / SpaceX запустила на орбиту метеорологический спутник нового поколения

18.03 / Бизнес поддержал семьи Праведников народов мира в Киеве

21.09 / Суд Киева освободил от уголовной ответственности антимайдановца Топаза. Его обвиняли в похищении человека

23.09 / Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции

27.02 / Дешевле было подарить каждому американцу по истребителю — MSNBC о провальной программе F-35

03.05 / В Украину возвращаются ночные заморозки – Укргидрометцентр

20.07 / Китайских «мастеров кун-фу» призвали образумиться и не позорить традиции

22.12 / В Украине запустят портал о преступлениях России в Крыму и на Донбассе

03.09 / В Украине около 170 аварийных мостов – “Укравтодор”

18.03 / Арестович прогнозирует войну “всех против всех”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика