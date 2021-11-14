 

В Австрии решили ввести жесткий локдаун для непривитых от COVID

14.11.2021, 15:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Австрии с 15 ноября будет введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан, сообщил канцлер Австрии Александер Шалленберг.

«Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем», – сообщил глава австрийского правительства, передает Deutsche Welle.

Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.

Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.

Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер будет следить полиция, нарушителей будут наказывать.

По его словам, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Грузия заявила о «причастности» РФ к атаке на систему Минздрава страны

01.08 / Консул заявил о тенденциозности действий Минска в ситуации с арестом россиян

10.04 / Fox News – администрация Байдена хочет контроля не над оружием, а над американским народом

01.07 / Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы РФ и Белоруссии

02.07 / Лукашенко назвал «единственное требование» к России

26.02 / В мире: Байден начал ядерную сделку с Ираном с авиаудара

25.04 / Путин наградил Жириновского орденом “За заслуги перед Отечеством”

16.12 / Определены умственные способности воронов

17.09 / Захарова заявила о нежелании РФ быть кровожадной при ответе на санкции

12.11 / Саакашвили поблагодарил Зеленского за разговор с премьером Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика