В Австрии решили ввести жесткий локдаун для непривитых от COVID

В Австрии с 15 ноября будет введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан, сообщил канцлер Австрии Александер Шалленберг.

«Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем», – сообщил глава австрийского правительства, передает Deutsche Welle.

Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.

Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.

Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер будет следить полиция, нарушителей будут наказывать.

По его словам, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом.