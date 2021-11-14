Доктор Мясников назвал главные причины онемения конечностей

Доктор Александр Мясников назвал главные причины онемения конечностей. Поводом для беспокойства должны стать участившиеся случаи проявления данного состояния.

С такой проблемой могут столкнуться люди любого возраста. Зачастую к онемению и покалыванию в руках и ногах приводит курение и злоупотребление спиртными напитками. Если не избавиться от проблемы, то может возникнуть пережатие нервов.

Многие люди после сна замечают, что у них занемела рука. Это может говорить о том, что нерв «попал в ловушку», но спустя время неприятные ощущения исчезают. Если же ситуация периодически повторяется, то следует записаться на прием к врачу и пройти обследование. В данном случае следует особое внимание обратить на состояние щитовидной железы.

По словам доктора Мясникова, отсутствие лечения может привести к нейропатии. Также частое онемение конечностей может свидетельствовать о сахарном диабете, артрите, артрозе, остеохондрозе или позвоночной грыже. В некоторых случаях защемление нерва может потребовать хирургического вмешательства.

Источник: radiokp.ru