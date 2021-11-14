Эксперты назвали восемь признаков смертельно опасного храпа

Эксперт из отделения медицины сна Гарвардской медицинской школы Ребекка Роббинс и доцент клинической медицины Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии Радж Дасгупта назвали восемь признаков смертельно опасного храпа. По их словам, состояние может говорить о нарушениях в организме, например апноэ.

Поводом для беспокойства должен стать громкий и хриплый храп, когда он периодически прерывается паузами в дыхании. Это может быть признаком обструктивного апноэ, а при отсутствии лечения у человека может появиться гипертония, увеличиться риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и диабета.

Эксперт Радж Дасгупта рассказал, как отличить обычный храп от опасного. Первым делом стоит обратить внимание на звук, так как при апноэ он более грубый и громкий. Зачастую такой шум заглушает другие звуки вокруг, например, разговоры. Также его слышно даже за закрытой дверью. Обычно родственники таких людей ассоциируют храп со звуками, которые издает медведь или динозавр из кинофильма.

Вторым признаком опасного храпа является постоянная усталость, так как человек не получает необходимый отдых во время сна. Самое опасное в данной ситуации – сам человек не знает о своем храпе, но помочь ему распознать проблему помогают близкие. Следующим предупреждающим признаком эксперты называют склонность к гипертонии. Все дело в неправильном дыхании во время сна или же периодическом его отсутствии. В таком состоянии в организме начинает вырабатываться гормон стресса, а симпатическая система начинает повышать артериальное давление. Также от апноэ зачастую страдают старики и люди с ожирением, однако избавление от лишних килограммов поможет решить проблему. В первом случае ключевую роль играет ослабление мышц, в том числе и тканей неба и шеи.

Чаще всего с апноэ сталкиваются мужчины. Причиной этому может служить большой язык и обилие жировой ткани в области шеи и живота. Что касается женщин, то с проблемой они могут столкнуться в период менопаузы.

Лечение обструктивного апноэ заключается в постоянном положительном давлении в дыхательных путях, что достигается путем использования специальных аппаратов. Также может помочь похудение и сон не на спине, а на боку. Существуют случаи возникновения апноэ из-за анатомических проблем, в данном случае может понадобиться хирургическое вмешательство.

Источник: ria.ru