 

Эксперт рассказал, как смартфоны прослушивают россиян

14.11.2021, 15:34, Разное
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Директор центра Solar appScreener Даниил Чернов пояснил о способах прослушки россиян с помощью смартфона. Много людей бессознательно соглашаются на это.
Даниил Чернов объяснил, как приложения и программные обеспечения используют информацию о пользователях в собственных целях. В первом случае люди подвергают себя опасности, скачивая приложение, которое требует доступ к микрофону. При подключении к интернету может осуществляться прослушка и отправление данных с аудиозаписей третьим лицам. Эксперт подчеркивает, что этот способ не столь опасен, потому как запрос на подключение микрофона у приложения, для которого он совсем не нужен, вызовет даже у неопытного пользователя некую тревогу и настороженность.

Во втором случае запись речи и ее передача осуществляются с помощью ПО (Android или IOS). Понять, что это происходит со смартфоном, достаточно просто: гаджет быстро теряет заряд, много расходуется трафика, постоянно появляется реклама со словами, которые произносятся людьми в быту. Пожаловаться на такую прослушку нельзя, так как пользователь официально принял условия пользовательского соглашения.

Источник: rg.ru



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