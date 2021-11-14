Эксперт рассказал, как смартфоны прослушивают россиян

Директор центра Solar appScreener Даниил Чернов пояснил о способах прослушки россиян с помощью смартфона. Много людей бессознательно соглашаются на это.

Даниил Чернов объяснил, как приложения и программные обеспечения используют информацию о пользователях в собственных целях. В первом случае люди подвергают себя опасности, скачивая приложение, которое требует доступ к микрофону. При подключении к интернету может осуществляться прослушка и отправление данных с аудиозаписей третьим лицам. Эксперт подчеркивает, что этот способ не столь опасен, потому как запрос на подключение микрофона у приложения, для которого он совсем не нужен, вызовет даже у неопытного пользователя некую тревогу и настороженность.

Во втором случае запись речи и ее передача осуществляются с помощью ПО (Android или IOS). Понять, что это происходит со смартфоном, достаточно просто: гаджет быстро теряет заряд, много расходуется трафика, постоянно появляется реклама со словами, которые произносятся людьми в быту. Пожаловаться на такую прослушку нельзя, так как пользователь официально принял условия пользовательского соглашения.

Источник: rg.ru