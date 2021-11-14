“Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело”. Стужук ответила на упреки в размере ее плавок

“В XXI веке, где доступно абсолютно все и так мало рамок и табу, многие до сих пор думают, что размер/форма и вид плавок – действительно что-то стоящее обсуждения. А еще забавнее читать, что это может как-то повлиять на психику ребенка”, – пишет блогер.

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Стужук подчеркнула, что никогда не появляется при детях голой.

“Никаких лишних моментов (половых органов, если хотите) мои дети не видят, даже мою грудь с тех пор, как ее не кушают. Однако сексуальным образованием Дэвида я занимаюсь. У него есть книги о человеческом теле и его строении, он +/- для его возраста понимает, откуда берутся дети. И да, даже немного присутствовал на моих последних родах – не видя ничего лишнего – только мамин труд и сестричку сразу же, как только она появилась”, – рассказала она.

Блогер подчеркнула, что у ее сына нет лишнего нездорового интереса к тому, что обычно “запретное”.

“Какая разница, какой купальник-то. Все самое главное закрыто. Остальное вообще значения не имеет. Я понимаю, что сколько людей, столько и миров, мнений, рамок, границ и комплексов. У меня и моей семьи свои, и, честно, позабавили комментарии под последним постом”, – отмечает Стужук.

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Блогер хочет, чтоб ее дети видели красивую, ухоженную, счастливую маму, чтобы у них не было барьеров или комплексов.

“Хочу, чтобы у них было понимание природы человеческой, без лишних вопросов и глупых детских “высмеиваний” того, что природно и нормально. Хочу, чтобы у них была толерантность и терпимость ко всему: к миру и людям. Я точно забочусь о том, чтобы они не видели того, что не нужно видеть: разврата, насилия, агрессии, непонятных состояний и т.д. Но при этом прививаю им навык фильтровать информацию, которой сейчас такое изобилие. Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело”, – завершила она.

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров трое детей.

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