Сборная Германии по футболу потребовала у Польши открыть границу для беженцев

Немецкий футбольный союз (DFB) выступил с требованием к польским пограничникам впустить всех застрявших на границе с Белоруссией мигрантов и дать им возможность попасть в Германию.

«DFB полностью поддерживает желание мигрантов найти лучшую жизнь в Германии. Каждый человек имеет право жить там, где захочет. Мы выступаем с резким осуждением действий польских пограничников, которые насильственно перекрыли возможность детям и женщинам найти спасение в Европе. Мы обратились в комитет ООН по правам человека и по ликвидации расовой дискриминации и ожидаем разрешения ситуации», — заявили в организации.

Функционеры отметили, что дети мигрантов получат места в самых лучших немецких футбольных академиях.

«Самые сильные футболисты мира имеют тяжёлую судьбу. Вот и дети мигрантов терпят мучения, насилие со стороны польских силовиков. Их избивают, пытают. Но они сильные духом и рано или поздно окажутся на своей новой Родине – в Германии. В будущем они смогут стать кумирами миллионов и провести нашу сборную к множеству трофеев», — подчеркнули в DFB.

В организации также поблагодарили президента Белоруссии Александра Лукашенко за уважение к гражданским правам беженцев.

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