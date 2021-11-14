Отдавать так же полезно, как и получать: как соблюсти баланс, оказывая помощь другим, чтобы укрепить свое здоровье

В пору пандемии многие люди поняли, что нужно помогать друг другу, чтобы справиться с общей бедой. Но могут ли добрые и щедрые поступки быть столь же полезными для дающего, как и для принимающего? Недавние исследования показывают, что это действительно так. Более того, отдавая что-то и помогая нуждающимся, можно значительно продлить себе жизнь.

Чем полезно помогать другим

Исследователи социальных наук сообщают, что предоставление помощи другим людям (не только материальной, но и эмоциональной, информационной и инструментальной) может снять буферный стресс и, как следствие, улучшить состояние здоровья дарителя. Также добрые поступки влияют на физическое здоровье, улучшая его.

Доказано, что социальная поддержка снижает сердечно-сосудистые заболевания, уменьшает воспаление, которое часто является предвестником болезни, даже снижает общую смертность. Люди созданы для социальных связей, поскольку их наличие гарантирует, что у нас есть как положительные эмоции, снижающие стресс, так и ресурсы, необходимые для получения информации о здоровье.

И в помощи нужно знать меру

Исследования на эту тему бывают неоднозначны: можно переборщить с помощью и обнаружить, что желание спасти всех сразу вызывает стресс и утомляет. Это может ухудшить здоровье, особенно если человек постоянно переживает, что не в силах дать больше, чем может. Однако взаимопомощь все равно приносит больше пользы, чем вреда. Просто нужно во всем знать меру.

Например, волонтер открывает частный приют для животных. Он вкладывает в это все силы и средства, хочет спасти всех обездоленных и брошенных, но скоро понимает, что это попросту невозможно. Количество тех, кому нужна помощь, в разы превышает возможности волонтера, вскоре он отчаивается и бросает свое доброе дело. Такой подход к благотворительности может обернуться глубоким стрессом и депрессией, серьезно подорвать здоровье.

Мы получаем благодарность от другого человека, после того как оказали помощь. Начинают вырабатываться биохимические эндорфины, что положительно влияет на здоровье. Исследования показывают, что у пожилых людей больше взаимных отношений, чем у молодых. При этом люди в возрасте, оказывающие поддержку, выражают большее удовлетворение жизнью, чем те, кто этого не делает.

Взаимопомощь всегда актуальна

И хотя первый урок самопожертвования был показан еще в Библии, аналогичные поступки актуальны и сегодня, несмотря на новые социальные тенденции. Например, люди, взаимодействующие с помощью новых социальных подходов или социальных сетей, часто помогают друг другу. Пользователи Интернета, оказывая социальную поддержку другим, сами того не подозревая, помогают себе.

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Каким образом дающий получает пользу для здоровья помимо тех приятных ощущений, которые дает альтруизм? С одной стороны, принадлежность к группе предполагает взаимное одобрение и обмен мнениями. Также оказание (и получение) поддержки может влиять на симпатическую нервную и иммунную систему. Одно недавнее исследование показало, что оказание поддержки привело к снижению артериального давления и депрессии. В супружеских парах положительные изменения в мозге происходили, когда партнеры оказывали поддержку друг другу, что измерялось функциональными МРТ.

Долгосрочная польза для здоровья

Социальная помощь, сострадание и доброта, связанные с благотворительностью, могут улучшить долгосрочные результаты для здоровья. Следовательно, щедрые дарители могут быть более здоровыми, чем те, кто не помогает людям. Да, в определенной степени пожертвование может помочь дающему настолько же, насколько и получателю.

Тем не менее, если выкладываться слишком сильно, можно быстро перегореть. Если дающий делает 95 % процентов пожертвований и не имеет возможности получить какую-либо помощь для себя, его не хватит надолго. Уловка заключается в том, чтобы найти золотую середину: помощь другим может стимулировать положительные эмоции у дающего, но только не когда дающий чувствует себя истощенным, перегруженным и безнадежным.

Идея о том, что лучше давать, чем получать, верна только в том случае, если существует хороший баланс между отдачей и получением. Тогда в этом действительно будет глубинный смысл. Помогать другим приятно, это наполняет жизнь смыслом и, как выяснилось, может сделать ее более здоровой и счастливой.